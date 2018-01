Tragedia a Paularo: 55enne muore dopo essere rientrato dal pignarûl

PAULARO - Rientra a casa dopo il falò epifanico e muore. La tragedia è avvenuta in una piccola frazione di Paularo, Ravinis. Il 55enne William Ferigo, se n’è andato fra le braccia della madre che per prima lo ha soccorso.

La tragedia

L’uomo, che lavorava con l’impresa di manutenzione territoriale della forestale, aveva preso parte al pignarûl de La Femenate di Ravinis, venerdì 5 gennaio. Era rientrato tardi, attorno alle 2 del mattino, del giorno dell’Epifania, come anticipato dal Messaggero Veneto. La madre lo ha sentito tornare a casa, poi si è riaddormentata sino alle 6 circa, quando dal piano inferiore dell’abitazione ha sentito dei rumori. Scesa, ha trovato il figlio che aveva già preparato la colazione per entrambi. Si è però accorta che era pallido e quando gli ha domandato se stesse bene lui ha spiegato come facesse fatica a reggersi in piedi. Poco dopo è caduto a terra. La donna ha chiamato il 112 e chiesto aiuto, nel frattempo ha cercato di soccorrere il l'uomo. Ogni tentativo è stato vano. All’arrivo dei sanitari William era già spirato e i medici hanno solo potuto constatarne la morte per un collasso cardio circolatorio. I funerali si terranno l’8 gennaio nella chiesa parrocchiale di Paularo, alle 14.30. Al dolore della madre si unisce anche quello del fratello di William, che tutti ricordano come una persona sempre disponibile a dare una mano.