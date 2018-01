Frontale a Chiasiellis: due persone all'ospedale

MORTEGLIANO - E’ di due feriti lievi il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata del 7 gennaio a Chiasiellis. Le due vetture si sono scontrate frontalmente all’incrocio tra la strada provinciale 82 e la 78, non lontano da locale campo sportivo, all’imbocco dell'arteria che porta a Gonars. Un incrocio che non nuovo, purtroppo, agli incidenti stradali.

Le persone alla guida dei due veicoli hanno riportato ferite lievi, ma sono comunque state trasportate, in via precauzionale, all’ospedale di Palmanova per alcuni accertamenti, dai sanitari del 118 intervenuti sul posto assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che hanno rimosso le due auto dalla carreggiata.