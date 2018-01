Autonomisti e friulanisti ancora divisi: scende in campo anche Anzil

FVG - Ancora divisi alla meta: puntualmente, come accade ormai da decenni, autonomisti e friulanisti si dividono in occasione delle elezioni politiche, regionali e comunali. Dopo ‘Patto per l’Autonomia', che lo scorso 30 dicembre ha presentato il nuovo partito nato dalla fusione con ‘Patrie furlane’ e ‘Manovai pe autonomie’ e che ha deciso di presentare l’ex sindaco di Udine, Sergio Cecotti, come candidato presidente della Regione Fvg, è arrivata la risposta di un altro gruppo di sigle autonomiste decise a scendere in campo, e che fanno riferimento al sindaco di Rivignano-Teor, Mario Anzil, propugnatore della creazione delle Province di Udine e Trieste e fondatore di ‘Tutti per il Friuli’.

Sarà la vera sorpresa delle prossime elezioni?

L’accordo è stato suggellato a Mortegliano e ufficializzato con un documento. «Potrebbe – si legge - essere la vera novità delle prossime elezioni: il variegato arcipelago friulanista, un tempo frastagliato e diviso, potrebbe infatti a breve riunirsi sulla figura del sindaco di Rivignano Teor Mario Anzil, che qualche mese fa era riuscito a riunire in piazza svariate decine di migliaia di persone e che sembra godere della fiducia di molte sigle storiche dell’autonomismo friulano, disposte a correre unite sia alle politiche che alle regionali. Il Fronte Friulano di Claudio Boaro, che alle ultime provinciali di Udine aveva sfiorato il 6%, il Movimento Autonomia Friuli di Valeria Grillo, Aquile Furlane con Riccardo Signor si sono riuniti oggi a Mortegliano assieme ai rappresentanti di vari comitati, a vari sindaci, a partire dal padrone di casa Alberto Comand, e amministratori locali e a personaggi impegnati da anni per il Friuli del calibro di Dario Zampa».

Si punta alla Provincia del Friuli

Il nuovo raggruppamento parla anche di «una unità di intenti che guarda a lungo termine alla creazione della Provincia del Friuli e che parte già dalla partecipazione alle imminenti elezioni politiche del 4 marzo: filo diretto con lo storico Movimento Friuli e apertura anche ad altre forze che condividano un programma autonomista e friulanista, ma formule innovative e moderne sia nella comunicazione che nella struttura organizzativa saranno i punti fondamentali per tentare di dare per la prima volta al Friuli un ente amministrativo e politico che lo rappresenti».

Divisi alla meta

Mario Anzil, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il centrodestra precisa che il raggruppamento autonomista è disponibile ad accordi politico-programmatici «con quanti dichiareranno che nel loro programma porranno come importante anche l’ipotesi di un referendum propositivo, previsto dalla legge, per sostituire l’attuale Regione Friuli Venezia Giulia con due Province autonome, quella del Friuli e quella di Trieste, sul modello del Trenino Alto Adige». Anzil non esclude neppure l’ipotesi di un accordo con ‘Patto per l’autonomia’. «E’ chiaro però – commenta – che per noi diventa imprescindibile la questione delle due Province». Questione che non pare essere centrale per i ‘cugini’ dell’altro fronte autonomista.

Divisi alla meta, dunque. A dimostrazione che l’arcipelago autonomista (definizione che non piace a De Agostini) era e rimane tale: una miriade di gruppi a volte autoreferenziali, incapaci di creare un’unica massa critica – in ossequio alla peggiore cultura del campanile - e sempre a rimorchio degli schieramenti politici se non partitici.