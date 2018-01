La Gsa per a Imola ma guadagna la Final 8 di Coppa Italia

UDINE - Una menomata Gsa Udine perde di misura in trasferta per 76 a 73 con l'Andrea Costa Imola, vera bestia nera dei friulani. I romagnoli, allenati quest'anno dall'ex snaiderino Cavina, avevano, infatti, battuto in entrambe le occasioni i bianconeri la scorsa stagione, mentre nella prima sfida di questo campionato hanno nel complesso meritato di vincere una partita che hanno condotto dall'inizio alla fine. La sconfitta friulana, in virtù anche dei risultati provenienti dagli altri campi, non impedisce la partecipazione della Gsa alle Final 8 di Coppa Italia che si giocheranno ad inizio marzo a Jesi, primo risultato di stagione centrato dalla formazione del presidente Pedone.

Contro Imola, coach Lardo ha potuto contare molto poco su entrambi i suoi playmaker, avendo Veideman reduce da un attacco influenzale e Nobile con problemi ad un piede. Imola è andata in vantaggio sin dalle prime battute di gioco grazie al suo centro Maggioli, autore di 9 punti nella prima frazione di gioco. La partita è continuata secondo i ritmi veloci preferiti dai padroni di casa che sono riusciti a spingersi fino a vantaggi massimi di 12 punti beneficiando spesso della buona vena realizzativa della guardia Bell, anche se, dall'altra parte, i canestri di Dykes (autore di 20 punti a fine match) non permettevano ai romagnoli di scappare. Nell'ultimo quarto, l'unico vinto dalla Gsa, gli uomini di Lardo hanno avuto, però, la concreta possibilità di strappare i due punti, avvicinandosi fino a -2 prima con i canestri da sotto di Pellegrino e Diop (67-65) e poi, dopo un break dei padroni di casa, con due bombe dello specialista Benevelli (75-73). Purtroppo nel finale, però, ai bianconeri è mancato il killing-instinct e la precisione nel tiro dalla distanza ed il sorpasso conclusivo non si è potuto concretizzare.



Andrea Costa Imola Basket - G.S.A. Udine 76-73 (23-17, 42-36, 59-51)

Andrea Costa Imola Basket: David Bell 19 (1/4, 4/9), Jeremiah Wilson 16 (3/5, 2/4), Lorenzo Penna 11 (1/3, 1/4), Michele Maggioli 11 (4/6, 1/1), Giovanni Gasparin 8 (1/3, 2/4), Patricio Prato 6 (0/3, 2/4), Alessandro Simioni 3 (0/0, 1/2), Davide Alviti 2 (1/2, 0/5), Tommaso Rossi 0 (0/0, 0/0), Davide Toffali 0 (0/0, 0/0), Massimilian Cai n.e., Thomas Wiltshire n.e. All. Cavina.

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 20 (5/9, 2/4), Francesco Pellegrino 14 (6/11, 0/1), Andrea Benevelli 13 (2/2, 3/7), Ousmane Diop 12 (6/8, 0/1), Mauro Pinton 6 (0/1, 2/7), Chris Mortellaro 4 (2/2, 0/0), Andrea La torre 2 (1/2, 0/2), Vittorio Nobile 2 (1/1, 0/0), Tommaso Raspino 0 (0/1, 0/3), Rain Veideman 0 (0/1, 0/1), Raphael Chiti n.e., Michele Ferrari n.e.. All. Lardo.