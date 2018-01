Resta in bilico sul torrente Degano: 40enne ferito

OVARO – Ha rischiato grosso l’automobilista coinvolto domenica in un incidente stradale sulla regionale 355, nel territorio di Ovaro. Un 40enne di Prato Carnico, infatti, è rimasto in bilico sul cordolo del ponte sul torrente Degano rischiando di precipitare di sotto.

L’uomo è rimasto ferito ma in modo non grave. Soccorso dal personale del 118, è stato elitrasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla bonifica della strada regionale, i carabinieri e il personale di Fvg Strade. L’arteria è rimasta chiusa a lungo. Si tratterebbe di un’uscita autonoma, con l’automobilista che è finito contro il guardrail da solo, abbattendolo e restando sospeso sul corso d’acqua.

Sempre domenica, un altro sinistro è accaduto all'altezza di Cassacco, sulla statale 13 Pontebbana. Anche in questo caso un'auto, una Panda, è rimasta in bilico sul ponte che attraversa il rio Barbiano. L'incidente si è verificato poco dopo le 15, all'incrocio con i Magazzini Delta, un luogo dove in passato ci sono stati altri incidenti.