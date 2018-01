Si sente male mentre è in autostrada: chiede aiuto ma nessuno si ferma

FVG – Si sente male mentre è in auto, riesce a fermarsi e prova ad attirare l’attenzione degli altri automobilisti in transito chiedendo aiuto. Nessuno però si ferma e l’uomo, un cinese di 47 anni residente a Udine, da solo riesce a comporre il 112 e a salvarsi. Il fatto è successo sabato sera in autostrada, nella zona di Fossalta. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

L’uomo, accusato il malore, con la poca lucidità che gli rimaneva è riuscito a fermarsi in un’area di sosta sbattendo sul guardrail, uscendo dall’auto e sventolando un fazzoletto bianco da terra. Nessuno gli ha prestato soccorso e quindi il 47enne ha trovato la forza di chiamare lui stesso il 112.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polstrada e quindi un’ambulanza del 118. L’uomo è stato portato all’ospedale di Udine dove si trova ancora ricoverato.