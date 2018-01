La gita sul Monte Lussari finisce male: donna sbatte la testa e finisce all'ospedale

TARVISIO - Scivola e sbatte la testa contro un muro. La gita sul Monte Lussari non è finita bene per una donna che, domenica 7 gennaio, si trovava al villaggio del Santuario della Madonna e che a seguito della caduta - forse causata dal ghiaccio - è stata ricoverata all'ospedale di Udine per degli accertamenti vista il probabile trauma cranico riportato a seguito della caduta.

L’infortunio è avvenuto circa alle 15, non lontano dalla locanda al Convento, all'interno del villaggio alpino. L’accaduto ha creato un po’ di allarmismo, ma pare che fortunatamente la signora, soccorsa prontamente dagli agenti della Polizia di Stato e dai sanitari del 118 del poliambulatorio di Tarvisio saliti con la telecabina, non sia in pericolo di vita.