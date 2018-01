Doppio incidente in città: due persone finiscono in ospedale

UDINE – Due incidenti stradali hanno impegnato gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale nella mattinata di domenica 7 gennaio. A restare feriti sono stati due uomini residenti a Udine, un automobilista 45enne e un ciclista 59enne. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure del 118 e sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia.

Il primo incidente si è verificato attorno alle 10 all’incrocio tra via Tricesimo e via Piemonte. Una Bmw condotta da un 53enne di Udine proveniente da Paderno uscendo su via Tricesimo si è scontrato con una Lancia Lybra guidata da un 45enne diretta verso nord. Ancora da chiarire le cause del sinistro.

Il secondo incidente è accaduto un’ora dopo, alle 11, all’incrocio tra viale Vat e via Gorizia. Una Seat Ibiza con a bordo un 84enne di Udine, in prossimità della rotatoria con le vie Gorizia e Monte Festa, ha ‘toccato’ una bicicletta con in sella un 59enne. Quest’ultimo è finito a terra e ha riportato ferite fortunatamente lievi.