Coppia muore a causa delle esalazioni da monossido di carbonio

DIGNANO - Li hanno trovati nella loro abitazione oramai senza vita. Le esalazioni da monossido di carbonio ha ucciso una coppia di anziani di 70 anni che viveva a Dignano. La tragedia si è consumata in una casa che si trova in via San Gallo.

Non c'è stato nulla da fare

Le vittime sono il 77 enne, impiegato in pensione, Giovanni Deganis, e la moglie Lidiana Cargnello, di 70 anni. A trovarli è stata la figlia che non riuscendo a contattarli si era preoccupata. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e un'automedica, assieme a loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. Per la coppia di anziani, purtroppo non c'era più nulla da fare. Ora la Procura di Udine ha aperto un'indagine con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l’autopsia. Al momento la stufa a gas della casa è stata posta sotto sequestro. Spetterà ai periti far luce sulle cause di un eventuale malfunzionamento.