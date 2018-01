VENZONE - Quinta edizione per il ‘Trail 3 Castelli’, trekking in montagna non competitivo in semi-autosufficienza con percorso in ambiente alpino. L’evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica ‘Ultra’ in collaborazione con i comuni di Venzone, Gemona del Friuli, Montenars e Artegna, con il supporto del progetto ‘Sportland’ dà appuntamento a domenica 27 maggio 2018. Il ‘Trail 3 Castelli’ propone tre diversi percorsi: uno ‘lungo’, di circa 53 km e un dislivello positivo di circa 4.050 metri; uno corto di circa 26 km e un dislivello 1.760 metri; la ‘Venzonassa’ che conta 15,6 km e ha un dislivello di circa 1.300 metri. Le iscrizioni (online oppure al Punto Iscrizioni istituito c/o il Bravimarket di Gemona), che apriranno il 15 gennaio, si chiuderanno il 20 maggio 2018.

Percorso lungo

I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza in piazza Municipio, a Venzone entro le 6.30; il via sarà dato dopo le operazioni di punzonatura e briefing attorno alle 7. L’itinerario (13 ore massime) prevede di passare lungo i territori di Venzone, Rivoli Bianchi, Monte Cumieli, Sella S. Agnese, proseguendo poi al torrente Vegliato, Gemona, Castello di Gemona, al Sentiero ‘dai 500’, Zuc de Cros, Iouf, Montenars, Agriturismo Tulin, B.go Plazzaris, Roccolo, monte Cuarnan, malga Cuarnan, sella Foredor, monte Chiampon, stavoli Scric, Ledis, torrente Venzonassa, Casera Navis, Malga Confin, Chiesa S. Antonio abate, per poi rientrare a Venzone. Il percorso è classificato con il bollino rosso: EE Itinerario per escursionisti esperti, quindi richiede la capacità di muoversi su terreni particolari, tracce o sentieri impervi o infidi (pendii con affioramenti rocciosi o detritici), talora esposti.

Percorso corto

Per chi deciderà di optare per il tragitto più breve, invece, sarà necessario presentarsi alla partenza in piazza Municipio, a Venzone entro le 8, partenza per le 8.30. L’itinerario prevede di passare lungo i territori di Venzone, Borgo Rozza, Rivoli Bianchi, Forca Ledis, Ledis, torrente Venzonassa, Casera Navis, Malga Confin, Chiesa S. Antonio abate, per poi rientrare a Venzone.

Percorso Venzonassa

I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza in Piazza Municipio, a Venzone entro le 9.30, la partenza è invece fissata per le 10. L’itinerario prevede di passare lungo i territori di Venzone, Borgo Rozza, Rivoli Bianchi, Forca Ledis, Ledis, torrente Venzonassa, Chiesa S. Antonio abate, il rientro è a Venzone.

Maggiori dettagli: www.trail3castelli.com | Facebook |