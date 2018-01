Tresemane: pronto il bando per il rilancio dell'area che va da Udine a Tricesimo

TAVAGNACCO – Amministrazioni comunali e imprenditori hanno creato la cornice. Ora tocca ai professionisti riempire di contenuti il bando per la ridefinizione e il rilancio della strada Tresemane. Per farlo avranno tempo fino al 30 marzo e non sarà un percorso così facile: l’idea progettuale dovrà avere caratteristiche multidisciplinari, passando dall’urbanistica all’economia, dal rispetto dell’ambiente al risparmio energetico, dall’estetica alla sostenibilità finanziaria. Il lancio del bando è stato fatto nella sala consigliare di Tavagnacco dal sindaco Gianluca Maiarelli insieme ai colleghi di Udine (Furio Honsell), Reana del Rojale (Emiliano Canciani) e Tricesimo (Giorgiuo Baiutti). Presenti anche la presidente della Regione Fvg Debora Serracchiani e l’assessore Maria Grazia Santoro, oltre a una serie di imprenditori e professionisti locali.

I commenti dei sindaci

«L’obiettivo che perseguiamo – ha esordito Maiarelli – è affiancare gli imprenditori durante questa fase, seppur ancora timida, di ripresa economica. Per il nostro territorio questo bando rappresenta una vera e propria prova di maturità: vogliamo sviluppare un progetto basato sull’identità di questo territorio con servizi e prodotti di qualità». Di «proposta concreta» ha parlato Honsell, che ha voluto soffermarsi sulla valenza dell’Uti come strumento «per dare gambe a quella che altrimenti avrebbe rischiato di restare una proposta solo sulla carta». Il sindaco di Udine si è quindi rivolto ai professionisti in sala, lanciando loro un appello: «Sbizzarritevi aiutandoci a costruire un modello efficace». Baiutti, ricordando il Prusst, ha definito questo bando «un avanzamento di quel progetto che tanti benefici ha portato al territorio». Canciani ha messo in evidenza come la collaborazione tra i Comuni sia cominciata prima della nascita dell'Uti.

L'intervento della presidente Serracchiani

«Qui è stata fatta una cosa che in Fvg non accade spesso: lavorare insieme». Così la presidente Serracchiani ha reso merito alle amministrazioni comunali di Udine, Tavagnacco, Reana e Tarcento di aver saputo collaborare per giungere a un bando comune finalizzato al rilancio del proprio territorio. «Non siamo alla fine del percorso, ma solo all'inizio - ha aggiunto rimarcando il ruolo fattivo svolto dall'Uti -. Credo che chi parteciperà al bando dovrà tenere in considerazione quello che è stato già fatto in altri territori, soprattutto in tema di riutilizzo dei beni abbandonati».

Le caratteristiche del bando

Il bando prevede un primo premio da 25.000 euro, un secondo da 10.000 e un terzo premio da 3.500 euro e fino a due menzioni da 500 euro l'una. Si tratta - è stato evidenziato - di un raro esempio di bando multidisciplinare: il livello delle idee proposte dovrà infatti avere i contenuti di un "masterplan" e i partecipanti - in forma singola o associata - dovranno dimostrare la fattibilità e la sostenibilità tecnica ed economica del progetto, indicando strumenti operativi realisticamente attivabili per l'attuazione e fonti di finanziamento sia pubbliche che private.

Quattro gli ambiti di lavoro su cui si impernia il rilancio della storica 'Tresemane': economia; mobilità e infrastrutture; ambiente e energia; qualità urbana, servizi e turismo. Le idee, dunque, dovranno spaziare dal marketing all'ottimizzazione logistica, dalla progettazione del verde alla ricerca di forme di illuminazione innovativa, da nuove e organiche modalità di segnaletica commerciale a soluzioni per l'efficientamento energetico o per il recupero delle acque piovane.