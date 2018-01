Allerta meteo della Protezione Civile da questa notte

FVG - La Protezione Civile del Fvg ha emanato la prima allerta meteo per il 2018, dalla mezzanotte del 9 gennaio fino a mezzogiorno del 10.

Situazione attuale

Secondo le previsioni una massa d'aria fredda si sta spingendo dall'Atlantico verso l'Algeria con conseguente attivazione di correnti mediterranee verso il Nord Italia. Sulla regione Friuli Venezia Giulia, martedì passerà un intenso fronte accompagnato da venti sostenuti di Scirocco.

Martedì 9 gennaio

Sui monti son previste precipitazioni intense o molto intense, specie sulle Prealpi e sulla fascia pedemontana, da abbondanti a intense sulle altre zone di pianura e in Carnia, più attenuate su bassa pianura e costa. Saranno possibili temporali. Quota neve inizialmente sui 1.600,1.800 metri, in calo fino a 1.000, 1.200 metri circa dal tardo pomeriggio. In giornata soffieranno venti sostenuti da sud in quota e Scirocco sulla costa.

Valutazione idrogeologica e idraulica

Secondo la centrale operativa della Protezione Civile regionale, al verificarsi di tali eventi si prevedono innalzamento dei corsi d'acqua di pianura, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento e alla neve nelle zone interessate. La fase acuta dell'evento è prevista dalle 6 del mattino del 9 gennaio fino alle 16.