I Vigili del Fuoco si addestreranno a Talmassons

TALMASSONS - Nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, Alberto Maiolo, e dal sindaco di Talmassons, Piero Mauro Zanin, una convenzione che consente al Corpo di disporre di un’area di proprietà comunale per l’addestramento dei propri uomini alla guida fuori strada con i propri mezzi operativi.



L’area di oltre 36mila metri quadri, utilizzata nel passato come cava di prestito per la realizzazione del sovrappasso tra le strade Napoleonica e Ferrata, è stata ritenuta adatta a tale finalità sia per la facilità di accesso sia per essere distante dai centri abitati e sotto il piano di campagna. «Siamo molto contenti - ha dichiarato il sindaco Zanin - di questa collaborazione con i Vigili del Fuoco, che ringrazio, perché ci consente di utilizzare tale area per una finalità pubblica in un’ottica di valorizzazione e riqualificazione territoriale, oltre al fatto che sarà custodita e gestita dai vigili del fuoco».



La convenzione di una durata pari a tre anni è prevista in comodato gratuito. A carico del Comune resta l’impegno di dotarla di un’apposita cartellonistica. «L’accordo risulta in linea - ha dichiarato il comandante Maiolo - con le finalità di natura formativa e didattica che sia il Comando dei Vigili del Fuoco che il Comune si impegnano a perseguire. In particolare, il rapporto convenzionale si pone come obiettivo la realizzazione di forme di collaborazione progettuali per la divulgazione della cultura della sicurezza stradale». Tutte le migliorie apportate dai Vigili del Fuoco rimarranno a servizio dei terreni medesimi.