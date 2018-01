Sosta selvaggia: auto impedisce il passaggio a un bus di linea

UDINE - Non c'è pace per il cantiere di piazza Garibaldi. Dopo le polemiche innescate dai commercianti e la prova fallita con il bus della Saf, che di fatto ha costretto a una modifica ai cordoli delle aiuole, ora un altro intoppo ha movimentato l'area dei lavori.



Lunedì mattina, alla riapertura delle scuole, qualcuno ha pensato bene di 'piazzare' la propria auto in pieno cantiere, impedendo al bus di linea di transitare. Questo nonostante l'abbondanza di cartelli di divieto di sosta posizionati nella piazza, utilizzata in questi giorni per il transito dei veicoli.



Si è subito formata una coda di auto piuttosto lunga, con decine di automobilisti inferociti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale. Tutto è tornato alla normalità dopo che l'auto, una Volkswagen, è stata spostata.