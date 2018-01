'CamminaMenti... Le menti in cammino': nuova edizione

UDINE - Si sono aperte, l'8 gennaio, le iscrizioni alla 2^ fase del Progetto 'CamminaMenti... Le menti in cammino', gli ormai noti percorsi di stimolazione cognitiva finalizzati a promuovere l'invecchiamento in salute della popolazione anziana e alla prevenzione del decadimento cognitivo.

Tanti i corsi

Il progetto, arrivato ormai alla sua sesta edizione, è come sempre promosso dal Comune di Udine in collaborazione con la cooperativa Codess Fvg soc.coop.onlus ed è rivolto, gratuitamente, alla popolazione over-65. Tanti i corsi per la seconda fase dell'iniziativa, che prenderà avvio a breve e si protrarrà fino a giugno. Si va dallo yoga a corsi «matematici»per mantenere la memoria allenata, da lezioni per capire come funziona la mente e come si modifica con l'età a lezioni base per imparare ad usare il pc, smartphone e tablet. Ma non mancheranno laboratori artigianali per stimolare fantasia e coordinazione, lezioni per fare un tuffo nel passato attraverso pellicole cinematografiche, laboratori di cucina o incontri sulla scrittura, lettura e molto altro ancora.

Informazioni

Le iscrizioni si possono effettuare da Codess Fvg Coop. Soc. Onlus Viale Trieste 89, email camminamenti@codessfvg.it, telefono 345 9119584 dalle 08.30 alle 17.30. È possibile iscriversi contemporaneamente a più corsi. Essendo i posti limitati, si invitano gli interessati a iscriversi solo ai corsi che potranno poi effettivamente frequentare.