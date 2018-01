Cade in piazza Garibaldi: chiamati in causa Comune e impresa appaltatrice

UDINE – Ancora guai per il cantiere di piazza Garibaldi, a Udine. Questa volta polemiche, traffico e viabilità non centrano nulla. Comune di Udine e ditta incaricata dei lavori saranno chiamati a rispondere per l’infortunio di un cittadino udinese, Guido Casale, 73 anni, che nei giorni scorsi è caduto nell’area a ridosso del cantiere procurandosi una serie di ferite e contusioni al volto.

A rendere nota la notizia sono i legali dell’uomo, Francesca e Santo Tutino, che sono stati incaricati di segnalare l’accaduto all’autorità giudiziaria. «Sarà richiesta l’attivazione delle polizze assicurative al Comune di Udine e all’impresa responsabile dei lavori e della messa in sicurezza dei luoghi esterni – spiegano i due avvocati –. Sarà anche richiesto l’intervento dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria (ufficio Prevenzione) affinché si svolga verifica sulla regolarità dei luoghi e della segnaletica per i pedoni, in conformità con il piano dei rischi e con le disposizioni imposte».

Il malcapitato, dopo la caduta, è dovuto ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.