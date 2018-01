Lite a tre per 'amore' in viale Tricesimo: due persone denunciate

UDINE – ‘Scaramucce’ amorose sono alla base di un diverbio scoppiato domenica mattina davanti a un albergo di viale Tricesimo. A fronteggiarsi sono stati un friulano 33enne, un colombiano di 29 anni e una 23enne di etnia rom. Quest’ultima, attuale compagna del colombiano, in passato è stata legata al friulano.

A dare l’allarme sono stati residenti e passanti, spaventati dalla piega presa dalla situazione. Il 33enne ha atteso la coppia nel parcheggio dell’albergo, domenica verso le 7, cominciando ad accusare il 29enne di avergli rubato dei documenti dell’auto. Dalle parole si è passati in breve alle mani, con i tre che hanno cominciato a scambiarsi calci, pugni e schiaffi. Alla fine il friulano è riuscito a prendere il libretto e le chiavi dell’auto del colombiano e ad allontanarsi.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, che dopo aver identificati i tre, ha fatto scattare la denuncia a piede libero per rapina nei confronti del friulano, per furto per il colombiano. I due contendenti sono stati costretti a ricorrere alle cure del personale del 118 per le botte rimediate nella rissa.