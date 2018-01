Nasce a Udine il Liceo Matematico: il primo in Fvg

UDINE - Presentare la matematica come strumento per osservare il mondo, come stimolo della curiosità cognitiva e della voglia di sapere e scoprire: questo è l’intento che sta alla base del progetto del Liceo Matematico attivato dall’anno scolastico 2018-2019 dal Malignani di Udine.

Cultura scientifica

Il nuovo indirizzo coniuga due tipicità dell’Istituto: interdisciplinarità e uso del laboratorio. Obiettivo non è aggiungere altra matematica al programma curriculare, ma educare i giovani alla cultura scientifica perché ‘eccellenza’ non significa avere classi di ‘piccoli geni’ ma ragazzi curiosi e motivati che fruiscono di una didattica innovativa in un ambiente di apprendimento ricco e stimolante. Fare propri i concetti matematici e leggere la realtà attraverso essi è per un giovane studente delle superiori un aspetto tutto da esplorare. Basti pensare alle applicazioni tecnologiche, al calcolo della probabilità, ai rompicapo, alla geometria dei meccanismi articolati o a una semplice porta basculante che – pochi lo sanno – ha un modello matematico molto interessante a monte della realizzazione. «I rapporti pregressi dell’Istituto Malignani con il Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica dell’Università di Udine - dichiara il professor Carletti, dirigente scolastico dell’Isis -, tradotti ora in specifici accordi attuativi tra le due Istituzioni, hanno consentito l’avvio del nuovo Liceo Matematico a Udine, primo in Regione. Considerando che il più vicino sarà a Padova, - ha proseguito - si tratta di una proposta molto interessante per le famiglie e gli studenti della nostra regione».

Innovazione

E come precisato dalla professoressa Rossana Vermiglio, vicedirettore del dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche, «i licei matematici gravitano attorno alle Università, promotori del progetto grazie al piano lauree scientifiche del Miur, che offre la possibilità di avviare tali collaborazioni con le scuole superiori. Negli anni le numerose attività realizzate con il Malignani hanno consolidato il rapporto di collaborazione e siamo quindi ben contenti di dare questo supporto all’iniziativa». Una svolta soprattutto nell’ambito della didattica, come sottolineato da Paolo Giangrandi, professore di matematica nell’istituto superiore e responsabile del progetto assieme alla professoressa Chiara Milan: «La svolta è rappresentata dalla didattica, le lezioni al nuovo Liceo Matematico sono programmate per favorire l’apprendimento di competenze e non semplicemente di nozioni. Come? Mettendo al centro dell’insegnamento la didattica laboratoriale con computer e software specifici, ma anche con dispositivi auto-costruiti con materiali ‘poveri’». Per le famiglie sarà possibile avere informazioni dirette sul Liceo Matematico in occasione di Porte Aperte al Malignani di Udine, sabato 13 Gennaio dalle 15 alle 18 (nella sede di San Giovanni al Natisone, via Antica 16) e domenica 14 Gennaio dalle 9 alle 12. (nella sede centrale, via Leonardo da Vinci 10, a Udine).