Pensionato di 84 anni e la badante che lo assiste intossicati dal monossido

GEMONA DEL FRIULI - Ancora un caso di intossicazione da monossido di carbonio in Friuli. Dopo la coppia finita in ospedale a causa delle esalazioni prodotte da un braciere a Udine e l'uomo e la donna uccisi dal letale gas a Dignano, questa volta le cronache portano nella Pedemontana, a Gemona del Friuli.

E' qui che un pensionato di 84 anni e la badante che lo assiste sono rimasti intossicati dal monossido. Non è ancora chiara la dinamica del fatto, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 9 gennaio in un'abitazione di Gemona. I due si sono sentiti male e sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza del 118. Le loro condizioni sarebbero gravi ma non a tal punto da metterne a rischio la vita.

Sul posto i vigili del fuoco di Gemona del Friuli e i carabinieri.