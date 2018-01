La Casa delle Farfalle di Bordano presenta 'Gioielli a 6 zampe'

BORDANO - La Casa delle Farfalle di Bordano, per la prima volta nella sua storia, di ormai 15 anni, apre durante l'inverno. Da sabato 13 gennaio, e fino al ritorno delle farfalle, il 18 marzo, nel museo ospitiamo la mostra 'Gioielli a 6 zampe', che dallo scorso anno è già stata portata prima al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze (La Specola) e poi al Parco Natura Viva di Verona, uno dei maggiori parchi zoologici della penisola.

La realtà supera l'immaginazione

Nel profondo della foresta tropicale vivono insetti che hanno sviluppato forme e colorazioni talmente sorprendenti da superare qualunque immaginazione. Tra le oltre 30 specie provenienti dai quattro angoli del globo e raccolte in oltre 30 anni di esplorazioni e peregrinazioni, sarà possibile ammirare anche uno dei più grandi insetti conosciuti, il Titano gigante dell’Amazzonia, di oltre 16 centimetri di lunghezza; poi c’è il celebre Scarabeo d’oro, dotato di un esoscheletro che davvero sembra cesellato; e poi una falena proveniente dalla Cina, così specializzata che il rumore prodotto dalle sue lunghe code, mentre vola, confonde il sonar dei pipistrelli. Ma questi sono soltanto alcuni esempi. Non vi sono quindi le farfalle che volano in serra, perché le basse temperature e lo scarso soleggiamento della zona di Bordano, d'inverno, non permettono di mantenere un ecosistema compatibile con l’ambiente tropicale da cui provengono le farfalle. In attesa della primavera però è stata organizzata questa sorpresa. Potrete visitare 'Gioielli a 6 zampe' alla Casa delle Farfalle, dal 13 gennaio al 18 marzo, ogni giorno dalle 10 alle 18.

Per ulteriori informazioni: 344 2345 406 | info@bordanofarfalle.it |