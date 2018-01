Piove nei corridoi dell’ospedale di Gemona del Friuli

GEMONA DEL FRIULI – Acqua nei corridoi dell’ospedale di Gemona del Friuli. E’ bastata una giornata di pioggia per far riemergere le ‘falle’ nell'ala sinistra del San Michele, quella dov’è localizzato il Cup.

Come mostrano le foto, l’acqua è penetrata dal tetto arrivando fino al corridoio che consente di raggiungere i laboratori di Radiologia e di Fisioterapia. Non ci sono stati particolari disagi per l’utenza, ma di certo non è stato uno spettacolo gratificante vedere le infiltrazioni di pioggia nei corridoi. Non è un caso se sulla copertura dell’ospedale siano già previsti interventi di sistemazione, e la zona dove si sono venute a creare le infiltrazioni è quella che sarà interessata da un secondo lotto di lavori.

Il consigliere comunale Andrea Palese, vista la situazione, va all’attacco della giunta regionale: «L'Ospedale di Gemona, uno dei pochi antisismici della Regione, è stato annientato e riconvertito in poliambulatorio. Ormai anche la manutenzione degli immobili non si fa più e anche gli interventi ordinari programmati anni fa stentano ad essere realizzati per una chiara volontà politica di penalizzare la nostra città. La vista dei secchi per raccogliere l'acqua quando piove ormai è diventata una cosa normale. Mi vergogno della mia friulanità – conclude – e di essere governato da questi arroganti irresponsabili che giocano sulla pelle delle persone».