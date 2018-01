Maxi Lopez sceglie Tarvisio per le sue vacanze

TARVISIO - Dubai, Maldive, e chi ne ha più ne metta. Generalmente sono queste le mete scelte dai calciatori per passare le loro vacanze invernali, eppure non da tutti. In questi giorni, infatti, sul profilo Instagram della bellissima e biondissima fidanzata del bianconero Maxi Lopez, la modella Daniela Christiansson, è apparsa una foto dei due: in tenuta invernale la coppia è stata immortalata sul Monte Lussari, a Tarvisio.

Un bel modo di promuovere attraverso i social una delle mete più caratteristiche del Friuli Venezia Giulia: magari qualche follower della bella modella o del calciatore bianconero si farà ammaliare dal fascino del Lussari e decidere di trascorrere qualche giorno di vacanza in Valcanale!