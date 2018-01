Attività motoria e balli di gruppo: ultimi posti disponibili

UDINE - Iniziare il 2018 all’insegna del movimento e degli stili di vita sani per tutti e per tutte le età. Mancano ormai pochi giorni all'inizio delle nuove sessioni dei corsi di attività motoria dolce e balli di gruppo organizzati dall’ufficio Progettazione Sport e Movimento del Comune di Udine.

Dal 15 gennaio

Per chi fosse interessato a partecipare – il nuovo ciclo di lezioni scatterà dal 15 gennaio – ci sono ancora alcuni posti disponibili. «Siamo molto soddisfatti – commenta l'assessore all'Educazione, Sport e Stili di Vita, Raffaella Basana – di poter proporre nuovamente questi corsi la cui partenza è sempre tanto attesa e richiesta dai cittadini. Si tratta di attività che vogliono promuovere la pratica sportiva per tutti, indipendentemente dall'età o dal reddito. Perché – conclude – uno dei punti cardine che questa amministrazione ha sempre voluto perseguire è quella di promuovere e incentivare corretti stili di vita sani e attivi».

Due le sessioni previste

Per quanto riguarda i corsi di attività motoria dolce sono due le sessioni previste, quella invernale, con inizio il 15 gennaio e suddivisa in 24 lezioni, e quella primaverile, con inizio il 23 aprile con 12 lezioni. Complessivamente sono 11 i turni disponibili diversificati per giornate e orari e senza distinzioni tra le diverse fasce di età. I corsi saranno ospitati in nove palestre del territorio: Zardini in via Padova 9 (il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18), San Domenico in via Massaua 2 (il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18 o dalle 18 alle 19), D’Orlandi in via Sabbadini 52 (il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18), Vecchiatto in via San Pietro 60 (il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19), Zorutti in via XXX Ottobre 17 (il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18), Carducci in viale Tricesimo 52 (il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18), 4 Novembre in via Magrini 4 (il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19), Fermi in via Pradamano 21 (il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 18 o dalle 18 alle 19) e Fruch in via delle Scuole 2 (il martedì e il venerdì dalle 18 alle 19).

Inoltre

Accanto ai corsi di attività motoria sarà riproposto anche il corso di ballo di gruppo nella palestra della Nievo in via Gorizia 19. L’iniziativa prevede un pacchetto di 10 lezioni che si svolgeranno il venerdì dalle 18 alle 19 dal 12 gennaio con partenza il 12 gennaio per la sessione invernale e il 6 aprile per quella primaverile. Le modalità di iscrizione ai corsi prevedono tariffe differenziate, oltre ad un’agevolazione per i titolari di certificazione Isee.

Informazioni dettagliate sono a disposizione sul sito del Comune www.comune.udine.gov.it e sul volantino disponibile nelle circoscrizioni oltre che all’ufficio Progettazione Sport e Movimento in viale Ungheria 15 (0432 1272800, mail sportemovimento@comune.udine.it).