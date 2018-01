Ceresetto: donna investita in via Cividina

MARTIGNACCO - Investimento a Ceresetto di Martignacco, una donna finisce all’ospedale. Non erano ancora le 10, nella mattinata del 10 gennaio, quando una donna, per cause in corso di accertamento da parte della autorità competenti, è stata investita mentre si trovava lungo via Cividina, all’altezza del civico 275, nella frazione Ceresetto, nel comune di Martignacco.

La donna, una 76enne, è stata presto soccorsa da un’ambulanza e e un’automedica giunte, in codice giallo, dopo la chiamata fatta al numero unico di emergenza, 112. Assieme ai sanitari, sono arrivati anche carabinieri. Dopo la valutazione della paziente, i medici hanno condotto la signora la pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, a Udine. Le sue condizioni non sarebbero gravi.