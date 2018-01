Il Fogolâr Furlan di Milano istituisce una borsa di studio

FRIULI - Per ricordare la figura del Presidente del Fogolâr Furlan di Milano, Alessandro Secco, scomparso nel febbraio 2017, il consiglio direttivo del sodalizio lombardo legato all’Ente Friuli nel Mondo, con il patrocinio della Società Filologica Friulana, ha deciso di istituire una borsa di studio (qui il bando) - assegno premio a favore di uno studente universitario che elabori una tesi di laurea magistrale o di specializzazione incentrata sulla 'Lingua e/o cultura del Friuli'.

A chi è rivolto

La borsa di studio avrà cadenza biennale, è aperta a tutti gli studenti universitari in possesso di una laurea di primo livello, specializzazione o dottorato in linguistica. Non vi sono limiti in merito a residenza o cittadinanza. Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@fogolarmilano.it o consultare www.fogolarmilano.it , Facebook.