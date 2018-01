Dopo l’entusiamo della prima, arriva al Centrale ‘The New Wild’

UDINE – Non è bastata la sala più capiente del cinema per contenere la traboccante e entusiasta folla accorsa da tutto il Friuli per l’anteprima di The New Wild - Vita nelle terre abbandonate di Christopher Thomson. Un successo tanto meritato quanto inaspettato che ha fatto si che il film, originariamente pensato come evento unico, torni in programmazione regolare presso il Cinema Centrale da giovedì 11 gennaio. Per soddisfare chi non ha trovato il biglietto e per attrarre nuovi spettatori non immuni al fascino della natura della nostra regione. Thompson ha trascorso gli ultimi sette anni a Dordolla, minuscola frazione di Moggio Udinese, e proprio qua si è sviluppata la sua indagine. Un’indagine che parte da un fenomeno sempre più diffuso a livello europeo, quello dei «nuovi paesaggi».

La pellicola

Cosa succede quando le popolazioni rurali invecchiano e si spostano, lasciandosi dietro alle spalle case (spesso interi borghi) e terreni agricoli? Succede che la natura, lentamente, riprende possesso dei propri spazi, andando a disegnare «nuovi paesaggi»: gli alberi crescono dove un tempo c’erano i campi, gli animali selvatici vagano liberi tra i ruderi e, mentre le città non smettono di espandersi, certi paesi cominciano a svanire. E, assieme ai paesi, cominciano a svanire anche le storie e i ricordi… Prodotto dallo stesso Thomson (www.christopherthomson.net), sostenuto dall’Università di Innsbruck e selezionato al Black Nights Film Festival di Tallin, dove i critici lo hanno accolto con grande entusiasmo («Un’esperienza cinematografica davvero stupefacente»), The New Wild - Vita nelle terre abbandonate adesso «torna a casa», permettendo agli spettatori friulani di riempirsi gli occhi di poesia ma anche di conoscere, da vicino, il regista inglese della Val d’Aupa.

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina ufficiale Facebook o contattare il numero 0432.227798.