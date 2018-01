Tv: su Linea Verde in onda la puntata che racconta Udine

UDINE - Le tradizioni locali, i prodotti tipici di un territorio capace di farsi amare fin da subito. E, ancora, le vie del centro storico, tra rogge e osterie, il piazzale del castello da cui è possibile, nelle giornate limpide, spaziare con lo sguardo dai monti al mare. Tutto questo, e molto altro ancora, racconterà Linea Verde, il seguitissimo programma in onda ogni fine settimana su Rai1, che il prossimo 13 gennaio, alle 12.20, accompagnerà il suo pubblico a Udine.

In compagnia di Marcello Masi, Chiara Giallonardo, e con la partecipazione di Federica de Denaro, gli spettatori potranno andare alla scoperta della brovada, conoscere, attraverso le ricette lo chef Massimiliano Sabinot, i cjarsons, ma non solo. La puntata sarà ricchissima e come si legge sulla pagina Facebook della trasmissione, farà conoscere «una città profondamente legata alla cultura della terra e del buon cibo, ma anche sorprendentemente proiettata nel futuro».

In città

Il programma, che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, farà tappa (la puntata è stata girata a Udine e nei dintorni nei primi giorni dello scorso dicembre) agli orti urbani realizzati dal Comune, allo storico caffè Contarena per parlare di tiramisù, salirà fin sul colle del castello per poi scendere e ripercorrere le piazze e le vie del centro, da piazza Libertà a piazza Matteotti, da via Sarpi fino ai romantici intrecci disegnati dalle rogge cittadine. Si parlerà quindi di enogastronomia, tradizioni e cultura. E se grazie ai tanti viali alberati, aiuole, giardini e parchi è il verde il colore che più colpisce chi visita per la prima volta Udine, non poteva mancare anche un 'passaggio' su come si pota un albero in città.