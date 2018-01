Scontro frontale tra due auto a Feletto Umberto

TAVAGNACCO – Incidente stradale a Feletto Umberto. Poco dopo le 18 scontro frontale tra due auto in via Galileo Galilei.



Tre le persone ferite: i due conducenti (uno accompagnato in ospedale in codice verde, l’altro medicato sul posto) e una passeggera. Quest’ultima è stata portata al Pronto soccorso di Udine con un’ambulanza in codice giallo con un trauma toracico.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi un’ambulanza del 118, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale che si è occupata dei rilievi. Disagi al traffico veicolare.