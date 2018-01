Furto in un appartamento di via Feletto: bottino da 3 mila euro

TAVAGNACCO – Sono entrati nell’appartamento forzando una finestra, raggiunta dopo essere riusciti ad arrivare su una terrazza. Un colpo che ha fruttato circa 3 mila euro in oggetti preziosi, d’nascosti tra armadi e cassetti. oro in particolare. E’ successo martedì in via Feletto, a Udine, come anticipa il Messaggero Veneto.

I ladri hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa per agire. Una volta dentro l’appartamento, hanno iniziato a rovistare ovunque, trovando i gioielli prima di darsi alla fuga. La scoperta da parte dei proprietari è avvenuta solo in serata, al rientro in casa. Immediata la denuncia ai carabinieri, che stanno cercando di fare luce sull’accaduto.