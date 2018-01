Moggio Udinese in lutto: scomparso il pittore Giulio Tosca

MOGGIO UDINESE – E’ in lutto la comunità di Moggio Udinese, dopo la scomparsa di Giulio Tosca, noto artista locale di 52 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa di via Ermolli, probabilmente stroncato da un malore. A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino.

La scoperta è stata fatta nella serata di mercoledì 10 gennaio. Inutili i soccorsi del 118: per Tosca non c’è stato nulla da fare. Lascia nel dolore la moglie e due figlie, che non abitavano con lui a Moggio. Il 31 dicembre 2017 era morta la madre dell’artista, Mirella Valent, e forse il vuoto venutosi a creare nella vita del 52enne ha provocato il malore che ne ha causato la scomparsa.



Artista autodidatta, Tosca era conosciuto e apprezzato nella comunità di Moggio Udinese. In paese aveva organizzato diverse mostre.