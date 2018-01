Doppio incidente a San Giovanni al Natisone: tre i feriti

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Tre persone sono rimaste ferite, nella mattinata dell’11 gennaio, poco dopo le 11, a San Giovanni al Natisone (nella cosiddetta Zona Brava, in prossimità di una rotonda), in un grave incidente che ha coinvolto due automobili e un camioncino che si occupa di riparazioni, di proprietà del Comune di Mariano del Friuli (Gorizia). Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso.

Si è temuto il peggio

In un primo momento si era temuto il peggio per l’occupante del furgoncino, rimasto incastrato nel mezzo, che si è ribaltato su un fianco ed è finito sul bordo della carreggiata. Benché abbia riportato le ferite serie, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita, come anticipato da Il Gazzettino. Stabilizzato sul posto dai sanitari, l’uomo è poi stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Palmanova. Lievi le ferite delle due persone a bordo dell’auto, una coppia della zona. Marito e moglie sono usciti autonomamente dall’automobile e sono stati portati in via precauzionale all’ospedale, in codice verde. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una terza auto, il conduce e i passeggeri stanno bene e anche il mezzo non ha riportato particolari danni. Le cause dell'incidente, che ha richiesto la temporanea chiusura della strada, sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Gorizia, intervenuta per i rilievi e la viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli che prima hanno liberato l’uomo rimasto incastrato nel mezzo e in seguito si sono occupati della bonifica della carreggiata dopo aver messo in sicurezza i mezzi.

Un altro incidente ore prima

Qualche ora prima dell’incidente, sempre a San Giovanni si è registrato un altro sinistro: un auto è uscita fuori strada autonomamente, finendo contro la recinzione di una casa in via del Molino. Illesa la persona al volante.