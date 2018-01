‘...E tu, mangi consapevole?’: il progetto, gratuito, made in Friuli

UDINE – Cibo uguale buona o cattiva salute: il modo in cui ci nutriamo determina il nostro benessere o il nostro malessere. Mangiare male e senza consapevolezza comporta, prima o poi, l'insorgenza di malattie o il peggioramento di eventuali patologie da cui si è affetti. ‘... e tu, mangi consapevole?’, che già si annuncia un successo visto l'elevato numero di prenotazioni (oltre cento), insegnerà a tutti, gratuitamente, come e cosa mangiare.

L’evento

Il progetto educazionale rivolto alla cittadinanza si terrà venerdì 12 gennaio alle 20.30 all'hotel Là di Moret, grazie all'ideatrice udinese Marta Ciani, nutrizionista e biologa impegnata in campagne sociali sulla consapevolezza del nutrirsi e sulla scelta degli alimenti giusti, oltre che sulle analisi genetiche. Accanto all'esperta Ciani ci sarà la psicologa Annalisa Poiana. L'evento sarà introdotto e moderato dalla giornalista Irene Giurovich, specializzata nella comunicazione su tematiche di salute e stili di vita.

'Mangiare Zen, ovvero nutrirsi meditando'

Si inaugura così per la prima volta in Friuli un cammino 'Mangiare Zen, ovvero nutrirsi meditando' verso la libertà di scelta: ‘Nella mia esperienza clinica – spiega la nutrizionista Ciani – mi sono resa conto che moltissime persone pensano di mangiare quello che vogliono, in realtà sono profondamente condizionate dalla pubblicità, dai marchi industriali che ti 'impongono', magari in maniera subdola, che cosa mangiare;di fatto non sono libere nella scelta che, spesso, è incontrollata ed automatica’. Siamo troppo pigri e troppo inconsapevoli per riuscire a scegliere un'alimentazione veramente nostra ed autenticamente libera.

Alimentarsi e bere con la consapevolezza

‘Mangiare meditando’ insegnerà, anche grazie alla pratica, ad alimentarsi e bere con la consapevolezza di ogni morso e di ogni sorso in modo che si ponga maggiore attenzione alla scelta dei cibi che finiscono sul nostro piatto e alla presa di coscienza delle qualità non nutritive di alcuni cibi. Il primo passo è la consapevolezza: sapere che cosa fa oggettivamente bene e male alla salute, successivamente, a selezione effettuata, ‘il cibo effettivamente sano ci sembrerà molto più buono e servirà molto di meno per saziarci, con l'ovvia conseguenza del contenimento del peso’. In questo modo si riuscirà a contrastare la fame-nervosa o la fame-emotiva: si ha realmente fame oppure abbiamo vuoti che pensiamo di saziare con il cibo? Oppure all'origine ci sono stanchezza, noia, nervosismo che pensiamo di scacciare mangiando di fretta e in modalità riempimento automatico dello stomaco? Chi mangia troppi grassi, ad esempio, lo fa in quanto il grasso rappresenta quella 'corazza psichica' nei confronti di problematiche affettivo-relazionali.