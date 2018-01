Incidente tra via Nimis e via Moggio: 59enne finisce in ospedale

UDINE – Scontro tra un’auto e un motociclo nella mattinata di giovedì 11 gennaio a Udine. Il sinistro si è verificato poco prima delle 11 all’incrocio tra via Nimis e via Moggio.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, il motorino con in sella un 59enne residente nell’hinterland udinese, percorreva via Nimis in direzione viale Volontari della Libertà, all’altezza con via Moggio, finiva a terra per l’arrivo da viale Volontari di una Peugeot che entrava in via Nimis.

Finito sull’asfalto, il 59enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato al Pronto Soccorso per accertamenti.