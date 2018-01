Snow Rugby 2018: ecco i gironi con le 28 squadre presenti

TARVISIO - Tutto è pronto per la sesta edizione dello Snow Rugby di Tarvisio: all'arrivo della pista Di Prampero, infatti, il week - end del 13 e 14 gennaio 2018 si sfideranno 28 squadre, tra torneo maschile e femminile, che si scontreranno per l'ambito titolo dello Snow Rugby 2018.



La macchina organizzativa dell'evento ha strutturato al meglio ogni piccolo particolare e, alla fine, ha creato un prodotto completo e competitivo, che garantisce un grande spettacolo sportivo e, allo steso tempo, mette i tanti tifosi accorsi di poter stare al caldo e consumare un ottimo pasto, sotto la tendone/ristorante. «C'è tanta voglia di migliorarsi sempre - commenta l'organizzatore, Alberto Stentardo - oramai siamo una squadra di lavoro collaudata e tutti abbiamo i nostri compiti da svolgere prima, durante e dopo il torneo. Cosa mi aspetto? Che tutto vada alla grande e che tutti si divertano».



Il 13 e il 14 gennaio, in occasione della gara internazionale di snowrugby, Elifriulia sarà presente con un elicottero Ecureuil AS350B3 per un servizio di voli panoramici. L'aeromobile, ideale per sorvolare le zone montane, è già stato protagonista in diversi spettacoli paracadutistici e svariate manifestazioni di portata mondiale. Impiegato anche per trasporto passeggeri e lavoro aereo, l'AS350B3 è parte della flotta Elifriulia ed è tra i più richiesti nel mercato elicotteristico. Per prenotazioni e iscrizioni ai voli panoramici, è possibile rivolgersi direttamente al personale Elifriulia presso lo stand aziendale, situato nelle immediate vicinanze del campo di gara, dalle ore 9.30 in poi. I voli saranno effettuati dalle ore 11 alle ore 16.



TORNEO MASCHILE

GIRONE A

Rosolina

Belasy Tobogan (SK)

Benacense

Chibanis Tunisi

Compagnia del Bogon

GIRONE B

Draghi Feltre

Fabriano

Forzen League

Graz

Frassinelle

GIRONE C

Ladispoli

Lokomotiva (HR)

Snow Ducks

Sabres Snow Cats

Abnormal

GIRONE D

Stella Rossa

Tarnok (H)

Trento

Snow Leopard

Olimpija (SLO)



TORNEO FEMMINILE

GIRONE A

Monaco

Gispi

Aqua

Laidos

GIRONE B

Valchirie

Mladost

Rocket

Oktoberfest 7s