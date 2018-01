Ludoteca comunale: riprendono le aperture serali

UDINE - Dal 13 gennaio riprendono le aperture serali della Ludoteca comunale, che fino al 28 aprile, ogni sabato, aprirà le porte ai propri affezionati frequentatori dalle 20.30 alle 23.30.

Interessanti novità

Gli appassionati di giochi da tavolo potranno trovare interessanti novità, tra le quali Kingdomino, di Bruno Cathala, gioco dell'anno 2017, facile da giocare, semplice da spiegare e graficamente ben curato; Photosynthesis di Hjlamar Hach, già presentato a Udine in occasione della settimana del gioco da tavolo e apprezzato a livello mondiale; Ice Cool, di Brian Gomez, vincitore del Kinderspiel des Jahres 2017.

Oltre 700 giochi da tavolo

In Ludoteca grandi e piccini hanno a disposizione oltre 700 giochi da tavolo, dai classici come Monopoli e Risiko, agli astratti come scacchi, dama e othello; dai giochi di gestione risorse come I coloni di Catan ai party game come Jungle Speed; dai giochi di parole e narrazione come Scrabble, Scarabeo, Paroliere e Dixit, ai giochi di dadi come Can’t Stop e Perudo; dai giochi per famiglie come Labirinto ai giochi per bambini come Il frutteto; dai giochi di destrezza come Villa Paletti ai giochi di cooperazione come Pandemia. Inoltre in Ludoteca si può giocare anche a carte: briscola, tressette, burraco. Completano l’offerta i giochi di costruzione e i giochi d’ingegno e l’angolo morbido e dedicato alla motricità per i più piccini (0-3 anni).

Catalogo

Il catalogo aggiornato è consultabile online sul sito del Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese all'indirizzo www.sbhu.it/ludoteca. È inoltre possibile accedere al prestito dei giochi. L’ingresso alla Ludoteca comunale è libero e gratuito. Per informazioni: tel. 0432 1272677-756.