Corso inglese base per pensionati a Udine

UDINE - Da lunedì 15 gennaio ritorna, a grande richiesta, il corso di inglese base organizzato dalla Cna Pensionati del Fvg. Le lezioni, a cura del docente madrelingua Roger Coianiz, si terranno alla sede della Cna di Udine, in via Verona 28/1 (laterale viale Palmanova), il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 11 per 10 lezioni. Il corso è gratuito per gli associati alla Cna Pensionati o per chi si iscrive per la prima volta all’organizzazione.

Per informazioni telefonare allo 0432.616920, dalle 8.30 alle 12.30, oppure scrivere a: pensionati.fvg@cna.it.