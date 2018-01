Modulblok conquista tre premi a Mediastars per il sito internet

PAGNACCO - Modulblok, azienda leader nel settore delle realizzazioni di sistemi per la logistica e l’immagazzinamento, si aggiudica ben tre riconoscimenti per la sezione web del premio Mediastars, la prestigiosa manifestazione promossa da Media Star Edizioni che annualmente, a Milano, premia le migliori proposte della pubblicità nazionale. Il sito, realizzato dall’agenzia Unidea di Udine, è stato pubblicato nell’autunno del 2017. I tre riconoscimenti conquistati da Modulblok sono due primi premi e una nomination nella short list per la sezione siti internet.

«Hanno assegnato al nostro sito internet il primo premio nella Sezione Internet Special Star per la Direzione Creativa e quello per il Concept Design per il sito Modulblok» ha sottolineato Mauro Savio, amministratore unico di Modulblok. «Per lo stesso sito abbiamo ricevuto anche un altro riconoscimento di grande prestigio ovvero la nomination nella Short List» ha aggiunto.

«Siamo partiti dal trasferimento sulla pagina web dei pilastri della filosofia dell’azienda - ha dichiarato Andrea Virgilio, web division manager e digital advisor di Unidea, l’agenzia che ha portato a termine la commessa - ovvero i concetti di leggerezza e flessibilità e, soprattutto, sicurezza. Per questo l’home page del sito di Modulblok si presenta come un inno a una progettazione attenta, rigorosa ma anche creativa, di soluzioni innovative. La navigazione si presenta in modo polidimensionale e riproduce sullo schermo gli schemi delle potenzialità di movimento, in ogni direzione possibile, dei reali sistemi logistici e di immagazzinamento realizzati da Modulblok».

Fin dalla fondazione nel 1976, Modulblok si è specializzata nella realizzazione di sistemi di immagazzinamento e logistica ad altissima risposta per il rischio sismico: la sismoresistenza dei prodotti Modulblok è garantita dagli alti standard di ricerca avanzata e dalla progettazione strutturale di alto livello che portano allo sviluppo di prodotti innovativi nel rispetto dei più severi e aggiornati standard qualitativi. Modulblok non limita la propria attività di ricerca a quanto prescritto dalle norme ma, grazie alla stretta e costante collaborazione con una rete di Università italiane e internazionali, opera anticipando ciò che diventerà futura pratica progettuale, con particolare riguardo alla sicurezza delle scaffalature in zona sismica.