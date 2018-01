Piccolipalchi: continua il tour della rassegna teatrale per le famiglie

FRIULI - Tre appuntamenti nel fine settimana con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e con la partecipazione della Fondazione Friuli.

Sabato 13 gennaio

Alle 17 il Centro culturale polifunzionale Ottagono di Codroipo ospiterà la danzatrice e coreografa Silvia Bennett con lo spettacolo Mr. Hat al mare, performance interattiva di teatro fisico dedicata ai bambini dei nidi d’infanzia dai 24 mesi in su. Per la peculiare fascia d’età cui si rivolge, lo spettacolo è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria allo 0432.224214/11.

Domenica 14 gennaio

Alle 16.30, al Teatro Italia di Pontebba andrà in scena il concerto Piacere Lenny con la Civica Orchestra di Fiati «Giuseppe Verdi» – Città di Trieste. Un concerto narrativo dedicato ai bambini dai 6 anni in su, che racconta la vita del musicista Leonard Bernstein attraverso le sue opere, dalle più famose a quelle meno conosciute.

Sempre domenica ma alle 17 l’Auditorium comunale di Lestizza ospiterà lo spettacolo musicale Strappatempo dedicato ai bambini dagli 8 anni in su. Tra il genio di Mozart e quello di Rossini, il canto gregoriano e il rock dei Queen, Beethoven e i cori alpini, lo spettacolo è un viaggio per riscoprire l’universalità e l’immediatezza della musica.

Per conoscere il programma completo della rassegna e per approfondimenti sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.