Il Salotto Musicale Fvg… in trasferta in libreria!

UDINE - Uno speciale «Salotto Musicale Fvg» sarà in trasferta, da Fagagna a Udine, sabato 13 gennaio, alle 18.30, alla Libreria Martincigh di via Gemona 40. L’associazione fagagnese Coro Pop Magico collabora con la libreria e con l’archivio «Le parole gelate» di Aquileia per l'inaugurazione dell’originale mostra "My dear Mr Scelsi... Sincerely, John Cage", curata da Luciano Martinis.

Una ‘chicca’

Si tratta di una vera 'chicca', con documenti unici e inediti sul rapporto tra Cage e Scelsi, presentati da Martinis e accompagnati dai limpidi suoni del toy-piano, strumento amatissimo dai «cageani» e ovviamente dagli affezionati partecipanti del Salotto Musicale Fvg, che proprio a Cage e a Scelsi ha dedicato due passate stagioni di musica insolita. «Sarà dunque un assaggio speciale – spiegano all’associazione Coro Pop Magico –, anticipazione della serata del 27 gennaio, che vedrà protagoniste le musiche di Cage, e non solo, come al solito in Villa Aurora a Fagagna». Per sabato 13 gennaio, all’evento in libreria, l'ingresso è libero.