Che tempo farà sabato 13 gennaio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La debole depressione presente sul Mediterraneo andrà colmandosi ed il contemporaneo rafforzarsi dell'anticiclone russo favorirà, nei prossimi giorni, l'afflusso di correnti nord-orientali progressivamente più fredde.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata di sabato 13 gennaio, avremo al mattino probabile nuvolosità variabile, in giornata miglioramento con cielo poco nuvoloso. Soffierà Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, a tratti forse anche forte, specie nelle ore notturne. Sul Tarvisiano sarà probabile cielo in prevalenza coperto, con possibili nevicate in genere deboli fino a fondovalle.