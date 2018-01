Flaibano: esce di strada e finisce contro un platano, grave un 25enne

FLAIBANO - Forse c'è stato un colpo di sonno all’origine dell’incidente che, nella notte, ha visto coinvolto un 25enne. Il sinistro è avvenuto a Flaibano, lungo la provinciale 60.

Non era ancora l'una e mezza di venerdì 12 gennaio

Alla guida del mezzo, una Fiat Panda vecchio modello, un giovane di Coseno che ha perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi prima contro un platano per poi ribaltarsi fuori dalla carreggiata. Il ragazzo è rimasto ferito in maniera seria, ma nonostante ciò non ha mai perso conoscenza. Presto è stato soccorso dai sanitari giunti su posto da Udine: dopo essere stato stabilizzato il 25enne è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Assieme ai sanitari sulla provinciale è intervenuta anche la polizia stradale di Udine, per i rilievi e gli accertamenti del caso e i vigili di fuoco che si sono occupati della bonifica della strada e la messa in sicurezza del mezzo incidentato.