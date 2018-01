Incidente all’alba a Plaino: una persona finisce all'ospedale

PAGNACCO - Incidente, all’alba, a Plaino di Pagnacco. Erano circa le 5.45 del 12 gennaio quando il conducente di una Seat ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e finendo contro un cartello stradale.

Il sinistro è avvenuto in via dei Platani, all'altezza di una rotonda realizzata di recente. A seguito dell’impatto il cartello della segnaletica stradale è stato completamente abbattuto. L’automobilista, è stato portato al Santa Maria della Misericordia, in ambulanza, in via precauzionale. Avrebbe infatti riportato delle ferite giudicate lievi. Assieme ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Norm di Udine e i vigili del fuoco.