Avevano addosso marijuana, cocaina e ketamina: due arresti e una denuncia per spaccio

CIVIDALE – Due arresti e una denuncia per droga. I carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli, lo scorso 6 gennaio, a margine di un controllo ad alcuni esercizi pubblici del territorio, hanno individuato tre giovani che, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati complessivamente in possesso di cinque grammi di marijuana, quindici dosi da 0,5 grammi di cocaina ciascuna e di sette confezioni, da un grammo, di ketamina.

La droga

Visto quanto emerso dalla prima perquisizione, gli uomini dell’Arma ne hanno effettuato una successiva nelle abitazioni di due dei tre ragazzi. In quella circostanza i militari hanno recuperato due bilancini di precisione, ulteriori quindici grammi di cocaina, quindici grammi di marijuana, un grammo di ketamina, ma anche due siringhe contenenti olio di hashish, nonché materiale per il taglio e confezionamento delle sostanze sequestrate.

Arresti e denuncia

Sono due i giovani tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che si trovano agli arresti domiciliari, si tratta di un 24enne, G. V., e una 30enne, J. C., entrambi residenti nella provincia udinese. Nei guai anche il terzo giovane, un goriziano di 24 anni, denunciato, in stato di libertà, per i medesimi reati.