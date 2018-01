Era ricercato per reati commessi nella provincia di Udine: arrestato all'estero

UDINE – Arrestato all’estero un ricercato, a suo carica una condanna per reati contro il patrimonio commessi in Italia.

Arrestato

I carabinieri del nucleo investigativo di Udine hanno individuato nel suo Paese di origine un romeno 39 anni, I. F., queste le iniziai. L’uomo era ricercato in Italia perché deve scontare la pena di anni 2, un mese e 26 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nella provincia udinese nel 2007. Gli uomini dell’arma hanno rintracciato il 39enne, e quindi hanno attivato il servizio Interpol ha provveduto ad allertare la polizia locale che lo ha arrestato. Nei prossimi giorni l’arrestato sarà estradato in Italia dove espierà la pena.