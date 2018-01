Spettacolo dei Trigeminus a Udine

UDINE - Il ‘cabaret friulano’ dei fratelli Mara e Bruno Bergamasco sbarca a Udine. Avete capito bene, i Trigeminus, domenica 14 gennaio, alle 17.30 - nell’ambito della rassegna ‘Une sere a Teatri’, promossa dal gruppo culturale Alfredo Orzan - saranno alla sala parrocchiale di San Pio X (via Mistrutti 1) con lo spettacolo ‘E jè cussì e bon ve!’. Ingresso libero.

I Trigeminus

I Trigeminus di certo seguono alla lettera il loro slogan: ‘Furlans in moviment’ tant’è vero che non si fermano mai, sono costantemente in osservazione, in ricerca e in studio per dare vita a sketches sempre più attuali e rispondenti alla realtà. Questo è il segreto, ormai ampliamente svelato, del loro successo e del successo dei personaggi che interpretano: veri, autentici e spontanei. Il duo ha sempre cercato di guardare oltre e, con molta ironia, Mara e Bruno rappresentano loro stessi, quelli che sono, con le loro paure, debolezze, i dubbi, le certezze, gioie e dolori. Il risultato? Si divertono molto e il pubblico viene investito e si sente partecipe delle loro messe in scena.