Un weekend all’insegna del Friuli Venezia Giulia sulle televisioni nazionali

FVG – Il 2018 del Friuli Venezia Giulia si apre all’insegna della promozione sulle tv nazionali e in alcune trasmissioni di largo ascolto: sabato 13 gennaio andrà in onda su Rai1 un’intera puntata dedicata a Udine e in contemporanea su Rete4 un servizio sul pordenonese; il giorno dopo Antonino Cannavacciuolo metterà in bella mostra Muggia su Canale 9 di Discovery. D’altra parte i rapporti con varie emittenti televisive nazionali ed estere - già sviluppati in passato con Associated Press tv, Euronews, tv Polast e molti altri - per individuare format e programmi televisivi attraverso i quali dare visibilità mediatica al territorio del Friuli Venezia Giulia, sono una parte fondamentale dell’intensa attività di pubbliche relazioni svolta da PromoTurismoFVG, in collaborazione con gli operatori del territorio. Così nelle scorse settimane la regione ha ospitato le troupe di queste importanti produzioni televisive nazionali per la registrazione di programmi che arricchiranno i rispettivi palinsesti nel prossimo fine settimana.

Linea verde... va a Udine

Rai Uno, Linea verde... va a Udine Lo spin-off della popolarissima e ultratrentennale trasmissione della domenica ha già registrato in un solo anno lusinghieri dati di ascolto. E’ un viaggio originale per spiegare nuove tendenze che sorgono nelle città, attraverso un rinnovato rapporto con l’agricoltura, l’ambiente, i cibi. I due conduttori Chiara Giallonardo e Marcello Masi accompagnano lo spettatore a Udine in un goloso percorso che prevede tappe in ristoranti, caffè, pasticcerie ma anche orti, macellerie, negozi di formaggi e prosciuttifici, alla scoperta di prodotti e ricette tipiche del territorio. Il pubblico televisivo potrà così «assaggiare», ovviamente in modo virtuale, cjarsons, brovada, pitina, pestat, frico, musetto e scoprire particolari prodotti autoctoni come radicchi, cavoli, fagioli viola. Ci sarà anche il tempo per un salto in pasticceria per assaggiare il tiramisù, che è un’eccellenza nata in Friuli Venezia Giulia, per una sosta in osteria per il rito del tajut o all’oasi dei Quadris a Fagagna, in cui sono ospitate la cicogna bianca e l'ibis eremita.

Parola di pollice verde

Rete4, Parola di pollice verde Praticamente in contemporanea, sabato 13 gennaio alle ore 12, su Rete4 va in onda Parola di pollice verde, che fa tappa a Maniago. E’ il primo di due servizi dedicati alla cittadina; l’altro andrà in onda in una puntata completamente dedicata al territorio del pordenonese il 27 gennaio. Questa volta il popolare conduttore Luca Sardella accompagna il telespettatore alla scoperta della tradizione fabbrile di Maniago, nota in tutto il mondo per la produzione millenaria di coltelli, illustrandone la storia, i processi di lavorazione e l’evoluzione tecnologica. Anche in questa trasmissione non mancherà lo spazio alle curiosità e, in particolare, a una particolare collezione di abiti di scena storici.

O’ Mare Mio, con lo chef Antonino Cannavacciuolo

Canale 9 Discovery, O’ Mare Mio Domenica 14 gennaio la puntata del programma O’ Mare Mio, condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo, che va in onda alle 21.20 su Canale 9 Discovery Italia, è dedicata allo storico borgo marinaro di Muggia. Lo chef ogni settimana va alla ricerca delle migliori tradizioni ittiche del nostro Paese. Dapprima ha partecipato ad una battuta con i pescatori del luogo per scoprire cosa offre il golfo di Trieste in quanto a pescato, quindi ha coinvolto i cuochi amatoriali del paese per guidarli nella creazione di un piatto da dedicare alla popolazione locale, sempre partendo dalla valorizzazione delle ricette tradizionali. In un certo senso è una puntata che lega il 2017 Anno dei Borghi, di cui Muggia e il Friuli Venezia Giulia sono stati protagonisti, al 2018 proclamato dal Mibact Anno del cibo italiano in cui la regione, ancora una volta, avrà molto da dire e da offrire.