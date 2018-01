Soccorso sullo Zoncolan: sciatore è grave all'ospedale di Udine

RAVASCLETTO - E’ a rischio paralisi il settantenne sloveno che nella giornata del 12 gennaio sarebbe rimasto vittima di un incidente sulle piste da sci del monte Zoncolan, a Ravascletto.

I fatti

Non era ancora mezzogiorno, quando lo sciatore sarebbe caduto sulla pista. A raggiungerlo tempestivamente gli agenti della polizia di Stato che prestano servizio sulle piste. Nel frattempo da Campoformido è partito l’elicottero del 118 che ha portato nella zona dell’incidente un medico. Stabilizzato, l’uomo è quindi stato elitrasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato nel reparto di unità spinale per tutti gli accertamenti del caso. Sarebbe grave ma non è in pericolo di vita. Dalle prime informazioni è emerso che avrebbe riportato un grave trauma che potrebbe portarlo alla paralisi.