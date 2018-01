‘La rivincita di Ettore’: concorso per la scuola primaria

UDINE - Un concorso-racconto per avvicinare i bambini ai loro coetanei con difficoltà scolastiche legate ai disturbi dell’apprendimento (DSA). Si chiama ‘La rivincita di Ettore’ ed è la bella proposta di Hattiva Lab, cooperativa sociale onlus specializzata in doposcuola per studenti con DSA, che - in collaborazione con Polaris ‘Amici Libro Parlato’ e CILP - intende sensibilizzare i più piccoli sulla diversità attraverso lo’accattivante strumento della fiaba.

A chi è rivolto

I destinatari sono le classi terze e quarte delle scuole primarie delle province di Udine e Pordenone. Per iscriversi (scadenza 31 gennaio) basta scaricare la domanda dalla HomePage del sito www.larivincitadiettore.org - ‘Concorso Scuola 2017/2018’. Gli elaborati vanno poi spediti alla cooperativa sociale Hattiva Lab Onlus, via Porzus 62 – 33100 Udine, o inviati via posta elettronica all’indirizzo info@larivincitadiettore.org, entro il 31 marzo 2018.

L’audiolibro

A tutti gli alunni della classe vincitrice verrà regalata una copia autografata dall’autrice dell’audiolibro illustrato ‘La rivincita di Ettore’. L’Istituto Comprensivo di appartenenza riceverà in dono un’iscrizione annuale al Cilp Onlus di Feltre, con la possibilità di richiedere in prestito gratuitamente gli audiolibri presenti nel catalogo del CILP (www.libroparlato.org). La classe vincitrice avrà, inoltre, la possibilità di raccontare la propria esperienza ai microfoni di Radio Magica, che porterà il proprio studio mobile in aula per incontrare e intervistare gli alunni e i loro insegnanti (www.radiomagica.org).

Informazioni: info@larivincitadiettore.org.