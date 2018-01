Gli eventi in programma sabato 13 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

Snow Rugby 2018: ecco i gironi con le 28 squadre presenti

Tutto è pronto per la sesta edizione dello Snow Rugby di Tarvisio: all'arrivo della pista Di Prampero, infatti, il week - end del 13 e 14 gennaio 2018 si sfideranno 28 squadre, tra torneo maschile e femminile, che si scontreranno per l'ambito titolo dello Snow Rugby 2018. Tutti i dettagli, qui.

Il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro

Il presepe di Sabbia, visto l’altro numero di prenotazioni e di richieste, rimarrà aperto anche durante tutti i fine settimana di gennaio, per chiudersi definitivamente il giorno 28. Per info e orari visitare il sito www.presepelignano.it.

Le relazioni pericolose

Elena Bucci, due volte premio Ubu come migliore attrice e premio Hystrio, e Marco Sgrosso ritornano nel circuito ERT. I due attori, accompagnati da Gaetano Colella, saranno ospiti della stagione teatrale di Cividale con Le relazioni pericolose. Lo spettacolo, tratto dal romanzo epistolare di Choderlos de Laclos - generale, scrittore, inventore, giacobino, amico del Duca D’Orléans, segretario governativo per Danton, governatore sotto Napoleone – andrà in scena sabato 13 gennaio alle 21 al Teatro Adelaide Ristori per la stagione promossa da Comune ed Ert. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando l’Ufficio Cultura di Cividale (0432 710350).

‘Fotoreporter in trincea’

Sabato 13 gennaio, alle 11, all'aula magna del liceo classico di Cividale del Friuli (Piazza Foro Giulio Cesare) si terrà la conferenza di Enrico Folisi dal titolo ‘Fotoreporter in trincea’: reportage dal fronte dell’Isonzo, dalla ritirata di Caporetto, dal fronte del Piave.

‘Le nuove dipendenze’

‘Le nuove dipendenze, dalla dipendenza tecnologica alla dipendenza affettiva’ è il tema della conferenza promossa dall'Istituto tecnico Zanon di Udine, organizzata per sabato 13 gennaio alle 11. Maggiori info, qui.

Butterfly

Sabato 13 gennaio il Balletto di Siena sarà al Teatro Modena alle 20.45 con Butterfly, balletto ispirato all’opera di Giacomo Puccini e dal libretto di Giuseppe Giacosa. I dettagli, qui.

OltreConfine 1918/2018

La terza e ultima fase del progetto verrà presentata sabato 13 gennaio, alle 1, a Palmanova, al salone d’onore Palazzo del Comune. Interverranno, Francesco Martines, sindaco di Palmanova, Adriana Danielis, vicesindaco, Francesco Accomando, direttore artistico del progetto Oltreconfine. Maggiori info, qui.

Mr. Hat al mare

Sabato 13 gennaio, alle 17 il Centro culturale polifunzionale Ottagono di Codroipo ospiterà la danzatrice e coreografa Silvia Bennett con lo spettacolo Mr. Hat al mare, performance interattiva di teatro fisico dedicata ai bambini dei nidi d’infanzia dai 24 mesi in su. Per la peculiare fascia d’età cui si rivolge, lo spettacolo è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria allo 0432.224214/11. Maggiori info, qui.

Conferenza a Cividale

Da Vico Supan al Natisone, da Caporetto ad Agenda 2030, passando per Aurora Pacis per giungere al lancio delle iniziative programmate nel 2018, Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Questi, in sintesi, gli interessanti argomenti che verranno trattati dal presidente del Centro Friulano Arti Plastiche di Udine Michele Gortan in un incontro aperto al pubblico che si terrà sabato 13 gennaio, alle ore 18, nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti a Cividale del Friuli. Maggiori info, qui.

I Solisti del Gusto di Fvg Via dei Sapori a Ravascletto

Prosegue la golosa rassegna invernale che vede sfilare a Ravascletto gli chef di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. Il secondo appuntamento del 13 gennaio avrà protagonista Stefano Basello, chef del Ristorante Là di Moret di Udine. Maggiori dettagli, qui.

‘Udine territorio del futuro’

Sabato 13 gennaio, è in programma l'incontro ‘Udine territorio del futuro’ che si svolgerà alle 11 in Casa della Contadinanza, nel piazzale del Castello di Udine.