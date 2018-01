Gli eventi in programma domenica 14 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

Spettacolo dei Trigeminus a Udine

Il ‘cabaret friulano’ dei fratelli Mara e Bruno Bergamasco sbarca a Udine. Avete capito bene, i Trigeminus, domenica 14 gennaio, alle 17.30 - nell’ambito della rassegna ‘Une sere a Teatri’, promossa dal gruppo culturale Alfredo Orzan - saranno alla sala parrocchiale di San Pio X (via Mistrutti 1) con lo spettacolo ‘E jè cussì e bon ve!’. Ingresso libero.

Concerto di San Paolino

Il 2018 nei quartieri si apre con l’ormai tradizionale Concerto di San Paolino, realizzato a cura della parrocchia di San Paolino d’Aquileia e promosso in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Udine. L'evento, giunto alla sua 4^ edizione, è in programma domenica 14 gennaio alle 17.30 nella chiesa di San Paolino, in viale Trieste 110. Maggiori info, qui.

Snow Rugby 2018

Tutto è pronto per la sesta edizione dello Snow Rugby di Tarvisio: all'arrivo della pista Di Prampero, infatti, il week - end del 13 e 14 gennaio 2018 si sfideranno 28 squadre, tra torneo maschile e femminile, che si scontreranno per l'ambito titolo dello Snow Rugby 2018. Tutte le info, qui.

‘Arti parallele’

Matinée in Casa Cavazzini domenica 14 gennaio, alle 11, con un nuovo appuntamento firmato dagli Amici della Musica di Udine in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale Fvg. Info, qui.

Piacere Lenny

Domenica 14 gennaio, alle 16.30, al Teatro Italia di Pontebba andrà in scena il concerto Piacere Lenny con la Civica Orchestra di Fiati «Giuseppe Verdi» – Città di Trieste. Un concerto narrativo dedicato ai bambini dai 6 anni in su, che racconta la vita del musicista Leonard Bernstein attraverso le sue opere, dalle più famose a quelle meno conosciute. Dettagli, qui.

Il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro

Il presepe di Sabbia, visto l’altro numero di prenotazioni e di richieste, rimarrà aperto anche durante tutti i fine settimana di gennaio, per chiudersi definitivamente il giorno 28. Per info e orari visitare il sito www.presepelignano.it.

Buon Natale Signor Scrooge

Sensibilizzare e accrescere, in particolare tra i giovani, l'attenzione sui temi che riguardano la diversità, la gratuità del dono e la solidarietà in generale. Con questo obiettivo la compagnia In scena per caso del Ricreatorio San Michele di Cervignano proporrà, domenica 14 gennaio dalle 18 al teatro Modena di Palmanova, lo spettacolo ‘Buon Natale Signor Scrooge’. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto ad ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).

Strappatempo

Domenica Strappatempo 14 gennaio, alle 17, l’Auditorium comunale di Lestizza ospiterà lo spettacolo musicale Strappatempo dedicato ai bambini dagli 8 anni in su. Tra il genio di Mozart e quello di Rossini, il canto gregoriano e il rock dei Queen, Beethoven e i cori alpini, lo spettacolo è un viaggio per riscoprire l’universalità e l’immediatezza della musica. Dettagli, qui.